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    08:29, 05 Май 2025 | GMT +5

    Взрыв произошел в многоэтажке в Москве, есть погибшие

    Взрыв с последующим возгоранием произошел в жилом доме №39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Два человека в результате ЧП погибли, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    пожар Москва
    Фото: Илья Зорин/ ТАСС

    Погибших обнаружили на балконе девятого этажа.

    По данным МЧС России, пострадали шесть человек. Состояние одного взрослого оценивается как тяжелое, остальные пострадавшие в средней степени тяжести. Их госпитализировали в четыре стационара. Соседи спасли ребенка из горевшей квартиры, он оказался единственным, кто остался в живых из проживавших в этой квартире.

    Эпицентр взрыва находился в квартире на девятом этаже, она разрушена, как и часть кровли. Возгорание произошло в двух квартирах на восьмом и девятом этажах. Между этими этажами обрушилось перекрытие, отсутствуют внешние стены.

    Площадь пожара составила 100 кв. м.

    Часть жителей дома эвакуирована, их направляют в пункт временного размещения, развернутый неподалеку. «Мосгортранс» направил два больших автобуса для обогрева эвакуированных жителей.

    1,5 года назад в этом доме был пожар, продолжаются судебные разбирательства с жильцами, из-за которых произошло возгорание, заявила одна из жильцов дома.

    По факту пожара возбуждено уголовное дело.

    Теги:
    Мировые новости Россия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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