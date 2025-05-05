Взрыв произошел в многоэтажке в Москве, есть погибшие
Взрыв с последующим возгоранием произошел в жилом доме №39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Два человека в результате ЧП погибли, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Погибших обнаружили на балконе девятого этажа.
По данным МЧС России, пострадали шесть человек. Состояние одного взрослого оценивается как тяжелое, остальные пострадавшие в средней степени тяжести. Их госпитализировали в четыре стационара. Соседи спасли ребенка из горевшей квартиры, он оказался единственным, кто остался в живых из проживавших в этой квартире.
Эпицентр взрыва находился в квартире на девятом этаже, она разрушена, как и часть кровли. Возгорание произошло в двух квартирах на восьмом и девятом этажах. Между этими этажами обрушилось перекрытие, отсутствуют внешние стены.
Площадь пожара составила 100 кв. м.
Часть жителей дома эвакуирована, их направляют в пункт временного размещения, развернутый неподалеку. «Мосгортранс» направил два больших автобуса для обогрева эвакуированных жителей.
1,5 года назад в этом доме был пожар, продолжаются судебные разбирательства с жильцами, из-за которых произошло возгорание, заявила одна из жильцов дома.
По факту пожара возбуждено уголовное дело.