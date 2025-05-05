Взрыв произошел в многоэтажке в Москве, есть погибшие

Погибших обнаружили на балконе девятого этажа.

По данным МЧС России, пострадали шесть человек. Состояние одного взрослого оценивается как тяжелое, остальные пострадавшие в средней степени тяжести. Их госпитализировали в четыре стационара. Соседи спасли ребенка из горевшей квартиры, он оказался единственным, кто остался в живых из проживавших в этой квартире.

Эпицентр взрыва находился в квартире на девятом этаже, она разрушена, как и часть кровли. Возгорание произошло в двух квартирах на восьмом и девятом этажах. Между этими этажами обрушилось перекрытие, отсутствуют внешние стены.

Площадь пожара составила 100 кв. м.

Часть жителей дома эвакуирована, их направляют в пункт временного размещения, развернутый неподалеку. «Мосгортранс» направил два больших автобуса для обогрева эвакуированных жителей.

1,5 года назад в этом доме был пожар, продолжаются судебные разбирательства с жильцами, из-за которых произошло возгорание, заявила одна из жильцов дома.

По факту пожара возбуждено уголовное дело.