Взрыв произошел на заводе Миноборонпрома Азербайджана

На заводе Министерства оборонной промышленности Азербайджана «Араз» в Ширване произошел взрыв, трое человек пострадали, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил портал media.az, 23 января произошел взрыв на подведомственном Министерству оборонной промышленности Азербайджана заводе «Араз». По предварительной версии следствия, авария случилась на производстве во время технологического процесса.

- Причиной взрыва в цехе стал удар молотком по 120-мм снаряду миномета, - уточнили в Ширванской городской прокуратуре.

В результате инцидента 3 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, сотрудниками прокуратуры начато расследование по факту случившегося.

Ранее в сентябре 2018 года на этом же заводе случился пожар, тогда серьезные травмы получили двое работников завода. А в июле 2016 года на предприятии прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали десятки работников.

ООО «Завод Ширван Араз» создано в 1980 году, расположено в Ширванском районе (100 км от Баку). Завод специализируется на производстве продукции спецназначения, аппаратуры связи и товаров народного потребления.