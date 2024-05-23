Взрыв газового баллона в Ботакаре: пострадавший пожаловался на отсутствие жилья

Житель поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области обратился в редакцию Kazinform с сообщением о том, что после взрыва газового баллона, повлекшего разрушение дома, местная власть не смогла решить вопрос с возмещением ему ущерба. С момента трагедии, в которой погибли три человека, прошло почти пять месяцев.

Взрыв газового баллона произошел 30 января этого года.

Этот день Аида Сагинтаева вспоминает с содроганием. Тогда ее супруг Даурен Турсынбеков потерял обоих родителей. Под завалами остался и их старший сын. К счастью, ребенка удалось спасти.

По ее словам, акимат обещал оказать помощь, которая предусмотрена в таких случаях. Однако, как отметила Аида Сагинтаева, помощь они еще не получили.

По данным заместителя акима Бухар Жырауского района Берика Копбаева, Даурен Турсынбеков не получил жилья из-за имеющейся ипотеки.

- В этом трагическом случае пострадало 12 человек. Мы, в рамках закона, выдали жилье всем пострадавшим лицам. Единственный человек, который еще не получил жилья – Даурен Турсынбеков. Это связано с тем, что в свое время он получил ипотеку, ему с работы выдают жилищное пособие как сотруднику органов. Мы, как местный исполнительный орган, с расчетом причиненного ущерба, предложили ему равноценное жилье. Но он из-за нюансов, связанных с жилищной выплатой с места работы, говорит, что не может взять предложенный нами дом. Это трехкомнатный дом, с центральным отоплением, со всеми удобствами и ремонтом. Но здесь загвоздка в том, что это жилье находится в коммунальной собственности. И если мы оформим договор, то ему прекратят выплачивать жилищные выплаты с работы. Потому что официально уже он будет владельцем дома. Однако он не желает лишаться ежемесячной выплаты с места работы. Он просит помочь ему по-другому, - отметил Берик Копбаев в интервью корреспонденту агентства Kazinform.

Далее в районном акимате было решено приобрести жилье Даурену Турсынбекову за счет средств общественного фонда, который был создан для сбора денег пострадавшим от взрыва газового баллона. Сбор средств займет некоторое время.

- Мы объясняем, что в рамках закона помощь предусматривается с двух источников: с госбюджета выделятся жилье, равноценное разрушенному, второй источник – это общественный фонд, за счет чьих средств мы должны приобрести пострадавшим технику, мебель и другое. Этот общественный фонд был создан сразу после трагедии. В данный момент там не собралось достаточно средств, чтобы покрыть эти расходы. По просьбе Даурена Турсынбекова, мы ищем другие пути, чтобы помочь ему с жильем. Если в общественном фонде собралась достаточная сумма, чтобы мы смогли приобрести ему жилье, мы бы это сделали. Такая практика была ранее. Это, конечно, большая трагедия, в которой он потерял своих родителей. И мы пытаемся всячески помочь в рамках полномочий и закона. Все, что мы можем, мы ему предложили, - пояснил Берик Копбаев.

От предложенного дома, по словам Аиды Сагинтаевой, семья отказалась из-за плохого состояния жилья (На фото и видео дом, который был предложен в качестве компенсации - прим. ред.).

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

- Нам даже еще материальный ущерб не оплатили. Говорят, что в фонде не собралось средств. Про жилье вообще молчу. Это просто заброшенный дом, где уже несколько лет никто не жил. Там везде сырость. Мы отказались именно там жить. Но от жилья в целом не отказывались, - отметила Аида Сагинтаева.

Тот факт, что другие пострадавшие уже получили жилье, в акимате не отрицают. По данным замакима района, другие жильцы согласились жить в предложенных им домах.

- Сразу после трагедии мы всем пострадавшим обеспечили временное жилье. Была создана комиссия, приезжали независимые эксперты-оценщики. 5 из 7 пострадавших квартир были в коммунальной собственности. Две квартиры были приватизированы. Мы с жителями предварительно согласовав, выкупили квартиры и выдали им вместо разрушенного. А что касается мебели и техники, мы провели инвентаризацию и оценку по рыночной стоимости. Этот ущерб будет восполнен за счет средств общественного фонда. Всем будет выплачен одновременно после того, как соберется нужная сумма. Мы договорились с остальными жильцами, что в первую очередь помощь получит Даурен Турсынбеков, так как он больше всех пострадал. Он должен написать заявление в общественный фонд о возмещении ущерба. Но до сих пор еще не написал, - отметил заместитель акима Бухар-Жырауского района.

В настоящее время Даурен Турсынбеков супругой и тремя детьми пока ютятся у родственников.