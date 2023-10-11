Взорвать Петропавловск угрожал пьяный житель Усть-Каменогорска

В Петропавловске лжетеррорист воспользовался установленной на улице кнопкой SOS и сообщил, что он намерен взорвать город, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции, патрульные быстро установили и задержали звонившего. Им оказался ранее неоднократно судимый 44-летний житель Усть-Каменогорска. Медосвидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок он объяснил вспышкой эмоций из-за неурядиц в личной жизни.

Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция ее подразумевает либо штраф в размере до 5 000 МРП (17,2 млн тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Ведется следствие.