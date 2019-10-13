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вчера 16:37
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вчера 13:05
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Взорвать кафе угрожал лжетеррорист в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - За заведомо ложное сообщение об акте терроризма в Караганде задержан 47-летний мужчина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.
«13 октября текущего года около 14:30 на телефон 102 поступило сообщение о том, что в одном из кафе, расположенном по ул. Ленина Караганды, неизвестный мужчина угрожает взорвать здание. Оперативным дежурным департамента полиции области на место были направлены все экстренные службы. Сотрудниками полка патрульной полиции на месте установлен 47-летний мужчина, который пояснил, что в его «рюкзаке» находится «бомба» которая взорвется через 15 минут. На месте происшествия было выставлено оцепление, из кафе эвакуировано 2 человека. Сотрудниками полиции рюкзак был осмотрен, взрывного устройства не обнаружено (носимые вещи)», - сообщили в пресс-службе полиции.
По информации правоохранительных органов, 47-летний мужчина помещен в областной психоневрологический диспансер. По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 273 УК РК. Проводится расследование.
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