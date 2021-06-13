Взломал страницу в соцсети и попросил одолжить деньги мошенник в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские зарегистрировали факт мошенничества с использованием личной страницы в социальной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, жительница Петропавловска получила сообщение с аккаунта своей подруги в социальной сети «Одноклассники». Та якобы потеряла свою карточку и попросила у потерпевшей разрешения воспользоваться её картой, чтобы получить перевод.

«Женщина предоставила «подруге» номер и cvv-код своей карты. Вскоре с её счёта исчезли все средства. Лишь потом она узнала, что на самом деле её знакомая ей не писала. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Мелкое хищение», - сообщили в пресс-службе.

Полицейские отметили, что сейчас случаи взлома аккаунта соцсетей не пользуются популярностью у мошенников. Тем не менее, нельзя терять бдительности.

«Благодаря cvv-коду злоумышленник получил доступ к банковскому счёту потерпевшей. Этот код, написанный на обратной стороне карты, ни в коем случае нельзя доверять посторонним лицам. Постоянно проводим разъяснительную работу, и сейчас уже не многие люди доверяют подобным сообщениям. Если к вам обратились со страницы знакомого с какой-либо финансовой просьбой, обязательно свяжитесь с этим человеком, убедитесь, что вам писал именно он», - сказал старший оперуполномоченный по особо важным делам Виталий Подчернин.