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    16:37, 13 Июнь 2021 | GMT +6

    Взломал страницу в соцсети и попросил одолжить деньги мошенник в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские зарегистрировали факт мошенничества с использованием личной страницы в социальной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, жительница Петропавловска получила сообщение с аккаунта своей подруги в социальной сети «Одноклассники». Та якобы потеряла свою карточку и попросила у потерпевшей разрешения воспользоваться её картой, чтобы получить перевод.

    «Женщина предоставила «подруге» номер и cvv-код своей карты. Вскоре с её счёта исчезли все средства. Лишь потом она узнала, что на самом деле её знакомая ей не писала. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Мелкое хищение», - сообщили в пресс-службе.

    Полицейские отметили, что сейчас случаи взлома аккаунта соцсетей не пользуются популярностью у мошенников. Тем не менее, нельзя терять бдительности.

    «Благодаря cvv-коду злоумышленник получил доступ к банковскому счёту потерпевшей. Этот код, написанный на обратной стороне карты, ни в коем случае нельзя доверять посторонним лицам. Постоянно проводим разъяснительную работу, и сейчас уже не многие люди доверяют подобным сообщениям. Если к вам обратились со страницы знакомого с какой-либо финансовой просьбой, обязательно свяжитесь с этим человеком, убедитесь, что вам писал именно он», - сказал старший оперуполномоченный по особо важным делам Виталий Подчернин.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Борьба с преступностью
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