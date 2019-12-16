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Взлеты и падения. Казахстанские боксеры узнали позиции в обновленном рейтинге IBO

16 Декабря 2019 10:12
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Взлеты и падения. Казахстанские боксеры узнали позиции в обновленном рейтинге IBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская организация (IBO) опубликовала обновленную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Представляем Вашему вниманию позиции казахстанских боксеров:

Супертяжеловес Иван Дычко опустился с 54-го места на 55-е, а Руслан Мырсатаев сместился с 88-й отметки на 89-ю.

В первом тяжелом весе Али Балоев также потерял одну строчку, став 82-м. Едиль Кожамбердиев занимает 92-е место (был 90-м).

Представитель второго среднего веса Айдос Ербосынулы сместился на четыре строки и теперь занимает 29-е место, Нурзат Сабиров — 32-й (-2 позиции), Али Ахмедов располагается следом на 33-й строчке (-2).

В среднем весе Канат Ислам сохранил за собой 15-е место, Мейирим Нурсултанов по-прежнему занимает 17-ю строку, Жанибек Алимханулы поднялся с 36-й отметки на 27-ю. Выступающий в первом среднем дивизионе Садриддин Ахмедов улучшил свое положение, став 28-м (был 35-м). Мадияр Ашкеев стал выше на восемь позиций — 70-й.

Полусредневес Нурсултан Жанабаев — 30-й (был 28-м), Данияр Елеусинов остался 70-м, а Бобиржан Моминов — 78-м.

Батыр Джукембаев не изменил положения в рейтинге первого полусреднего веса — 13-й, Жанкош Тураров — 48-й (был 42-м).

Легковес Виктор Коточигов отыграл пять строк и стал 49-м, Аблайхан Хусаинов поднялся с 82-го на 74-е место.

Во втором полулегком весе Станислав Калицкий располагается на 97-м месте (был 89-м).Искандер Харсан переместился из рейтинга второго легчайшего дивизиона, где был 77-м, в табель о рангах легчайшей категории и разместился на 57-й строчке.

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Ключевые слова: Спорт,
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