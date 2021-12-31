Взлет цен на недвижимость - общемировой тренд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За ноябрь цены на новое жильё в РК выросли на 0,6%, до 354,7 тыс. тг за кв. м. Цены на вторичном рынке, в свою очередь, увеличились на 1,1% за месяц, до 282,3 тыс. тг за кв. м. За год рост цен на рынке нового жилья составил 15,2%, на рынке вторичного жилья — 23,1%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

В целом взлёт цен на недвижимость — общемировой тренд. Так, если в РК по итогам второго квартала текущего года рост цен на новое жильё за год составлял 11,2%, то в Турции, к примеру, согласно данным Евростата, сразу 33%, в Чехии — 14,7%, в Литве — 12,5%, в Эстонии — 11,9%. Более высокий, чем в РК, рост цен на новые квартиры также наблюдался в Люксембурге и Нидерландах.

Более того, на 7%–8% подорожали новые квартиры в Португалии и Германии, а эти страны, как и Литва, Эстония, Люксембург и Нидерланды, входят в Еврозону. Тем временем базовая процентная ставка в Еврозоне по решению Европейского центрального банка сохраняется на уровне 0% с марта 2016 года, и останется таковой, пока инфляция в Еврозоне не достигнет 2% задолго до конца своего прогнозного периода и будет устойчивой до конца этого периода.

В то же время в Казахстане на фоне сохраняющегося проинфляционного давления в экономике (инфляция в октябре — 8,9%, в ноябре — 8,7%, при целевом коридоре 4%–6%) регулятор — Нацбанк — повысил базовую ставку до 9,75% годовых.

На этом фоне рост цен на жилую недвижимость в РК не столь высок, как мог бы быть, согласно глобальным тенденциям.

Сравнительно невысоким выглядит рост цен и по городам. Так, согласно данным аналитиков Knight Frank LLP, сразу в 9 из рассматриваемых в обзоре 150 крупных городов мира средняя стоимость жилья по итогам третьего квартала увеличилась более чем на треть.

А в целом в мире цены на жильё в городах растут самыми быстрыми темпами за прошедшие 17 лет. В среднем по рассматриваемым городам годовой рост составил 10,6% по итогам третьего квартала.

В список рассматриваемых городов вошли и Санкт-Петербург (15-е место, годовой рост цен — 24,5%), и Москва (20-е место, 22,1%).

Для сравнения: в крупнейших городах Казахстана по итогам третьего квартала годовой рост цен на новое жильё составил 13% для Алматы, 15,6% — для Нур-Султана, 16,8% — для Шымкента. Во вторичном сегменте показатели выше (кроме Алматы): 9,8%, 27% и 54,6% соответственно.

На первичном рынке рост цен ниже в том числе потому, что именно на этом рынке развёрнуто большинство жилищных госпрограмм.

Сравним. В среднем по РК в ноябре текущего года квадратный метр нового жилья стоил, как мы уже упомянули, 354,7 тыс. тг. В то же время стоимость квадратного метра жилья в рамках программ ключевого жилищного оператора, Отбасы банка, составляла всего 231,6 тыс. тг — почти на 35% меньше.

В некоторых городах (в Шымкенте, Петропавловске, Атырау) жильё по программам Отбасы банка стоило более чем на 40% дешевле, чем в среднем по рынку.

Подобная динамика сохраняется из месяца в месяц, подтверждая балансирующую и уравновешивающую роль институтов развития как на рынке новостроек, так и в целом по сектору жилой недвижимости.