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Взимать Bed tax с иностранных туристов начинают в гостиницах Казахстана

27 Января 2023, 13:14
Взимать Bed tax с иностранных туристов начинают в гостиницах Казахстана

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - С начала года с каждого иностранного туриста, который остановился в гостиницах, будет взиматься Bed tax, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Собранные средства будут направляться в местный бюджет. Регионами ведется работа по утверждению ставок. В Астане и Алматы уже утвердили максимальную ставку в размере 5% от стоимости проживания», - сказал вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев на выездном совещании по вопросам развития туризма.

Спикер добавил, что для эффективного мониторинга поступающих средств Министерством финансов разработан отдельный код бюджетной классификации.

«Отдельные участники рынка высказывают предложение приостановить действие правил, но в данном случае непосредственно отельный бизнес против механизма не выступает. Есть предложения по корректировке правил: перейти с процентной на фиксированную ставку, были вопросы по бухгалтерскому и налоговому учету, но это не справедливо. Мы встречались с представителями отельного бизнеса. Давали разъяснения в том числе совместно с Комитетом госдоходов Минфина РК», - добавил Ержан Еркинбаев.

Согласно прогнозам, по итогам 2023 года в регионах накопится не менее 2,5 млрд тенге.

«У регионов появится альтернативный источник финансирования на развитие регионального туризма: проведение мероприятий, инфотуров, строительство инфраструктуры и прочее», - резюмировал Ержан Еркинбаев.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года в Казахстане внедрена норма туристского взноса с иностранцев Bed tax. В целях восстановления рынка после пандемии, в прошлом году утверждена нулевая ставка турвзноса. С текущего года, учитывая положительную динамику развития отрасли будет применяться ставка до 5%.

Для иностранцев в Алматы предлагается установить туристический взнос в размере 5 % с января 2023 года.


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