Взгляд первопроходца, устремленный в будущее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На днях исполняется 75 лет со дня рождения академика Кожамкулова Толегена Абдисагиевича, учёного с мировым именем, широко известного физика-теоретика, крупнейшего специалиста в области квантовой теории поля, теории относительности и гравитации, физики атомного ядра и элементарных частиц. За почти полвека активной научной деятельности им созданы и развиты целые научные направления, список которых, безусловно, можно долго перечислять, а вот переоценить масштаб полученных результатов и их значение как для современной физики, так и для всей научной картины мира невозможно, отмечают вице-президент Казахстанского физического общества,лауреат Государственной премии РК, академик НАН РК Тлеккабул Рамазанов и декан физического факультета КазНУ имени аль-Фараби, академик НАН РК Аскар Давлетов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bilimdinews.kz.

Многие из разработанных Кожамкуловым Т.А. подходов и основанные на них результаты только сейчас находят свое объективное подтверждение, что во многом связано с бурным развитием экспериментальной физики высоких энергий.

Лучшим эпитетом, характеризующим юбиляра, на наш взгляд, является определение «Первый во всем», которое предначертано ему судьбой с самого рождения. Первый ребенок в семье Абдисаги-ага и Ханшайым-апа, первый из учеников казахских школ лауреат золотой медали Артека, заканчивает школу экстерном и в 16 лет поступает на престижнейший физический факультет нашего университета, становится ленинским стипендиатом. В 21 год наш юбиляр совершает еще один беспрецедентный поступок: впервые, минуя обязательную научную стажировку, выдержав труднейший экзамен, поступает в очную аспирантуру знаменитого Ленинградского физико-технического института им. А.Ф. Иоффе АН СССР, а через год становится первым и единственным на сегодняшний день казахстанцем, сдавшим знаменитый «теоретический минимум Ландау» по десятитомному курсу теоретической физики, переведенному на все основные языки мира. После успешной защиты кандидатской диссертации Т.А. Кожамкулов первым из соотечественников принимается в мировое элитарное сообщество физиков-теоретиков – в школу академика А.Б. Мигдала, ученика лауреата Нобелевской премии Л.Д. Ландау, и по результатам многолетней работы в 1986 году первым в СССР защищает докторскую диссертацию по решёточным калибровочным теориям.

Толеген Абдисагиевич не только незаурядный ученый, получивший пионерские результаты по теоретической физике, но и выдающийся организатор науки и высшего образования, чьи идеи и видения значительно опережали, а во многом определяли будущее развитие целой отрасли в масштабе всей страны. Остановимся на нескольких очень характерных примерах, выстроенных в хронологическом порядке.

В далеком 1989 году Кожамкулов Т.А. инициировал открытие первого исследовательского института при высшем учебном заведении, а именно научно-исследовательского института экспериментальной и теоретической физики (НИИЭТФ) КазНУ им. аль-Фараби. Без всяких сомнений, это был шаг, который значительно предвосхитил не только развитие всех направлений физики в университете, но и других естественно-научных дисциплин. Все дело в том, что это знаменательное событие стало своеобразным триггером, спусковым крючком, после которого начали открываться другие аналогичные институты и центры, в результате чего инновационная инфраструктура университета основательно развилась, достигнув современных внушительных размеров. В настоящее время всеми подразделениями университета ежегодно выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на общую сумму более 6 миллиардов тенге, но что еще более важно, происходит реальная интеграция науки и образования, студенты всех ступеней обучения принимают самое активное участие в выполнении фундаментальных и прикладных проектов. Ведь это и есть главный принцип современного исследовательского университета – исследуя, обучай. Толеген Абдисагиевич и по сей день продолжает осуществлять научное руководство институтом, который ныне является примером самого успешного мирового центра фундаментальной науки, подготовки научных кадров высшей квалификации и разработки наукоемких инноваций. К примеру, институт является абсолютным лидером по числу публикаций в высокорейтинговых научных журналах среди бывших академических институтов физико-математического профиля. И наконец, закономерный результат: недавно шесть сотрудников института, включая самого Т.А. Кожамкулова, удостоены Государственной премии РК в области науки и техники. Это наиболее яркий пример того, как коллективный труд трех поколений ученых, воспитанных в стенах одного заведения, позволил получить результаты, признанные всем мировым научным сообществом.

Второй, очень характерный пример – разработка в конце 90-ых годов ныне привычной трехступенчатой системы подготовки специалистов, включающей бакалавриат, магистратуру и докторантуру, которая совершенно логично завершилась в 2003 году подписанием Кожамкуловым Т.А., в то время ректором КазНУ имени аль-Фараби, в г. Болонья (Италия) Великой Хартии университетов. КазНУ стал первым вузом Казахстана и Центральной Азии – полноправным участником Болонского процесса – и проложил дорогу к непосредственной интеграции высшей школы Казахстана в современное мировое образовательное пространство. С этого времени фактически начался новый этап в развитии образовательной системы страны – Казахстан стал полноправным участником Болонского процесса. В чем же его плюсы? Как выпускник Казахского национального университета им. аль-Фараби, прошедший становление в стенах одного из самых легендарных исследовательских центров Советского союза – Ленинградского физико-технического института им. А.Ф. Иоффе АН СССР (ныне ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН), Толеген Абдисагиевич отчетливо понимал, насколько важны стажировки молодых ученых. Сейчас благодаря Болонскому процессу для студентов всех ступеней открыта программа академической мобильности, которая активно внедрена и работает в Казахском национальном университете им. аль-Фараби. До начала пандемии ежегодно более 5000 студентов выезжало для прохождения стажировки в ведущие центры мировой науки и образования Америки, Европы и Азии. Без всего этого невозможно представить себе современный университет, ориентированный на подготовку национальных лидеров, способных противостоять основным вызовам современности. Флагманские достижения КазНУ по достоинству оценены Елбасы Н.А. Назарбаевым, вручившим университету в 2006 году первым среди вузов страны премию «Алтын сапа».

Третьим по хронологии хочется отметить инициирование в 2014 году научного сотрудничества с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН), расположенной в г. Женева, Швейцария. Уже будучи заслуженным деятелем республики, Кожамкулов Т.А. обратился с письмом к Первому Президенту РК – Елбасы Н.А. Назарбаеву с данной инициативой, которая была всецело одобрена и поддержана. В 2017 году делегация НИИЭТФ прибыла в ЦЕРН с официальным визитом для предварительных переговоров о реализации совместных научных проектов. Представители ЦЕРН с ответным визитом посетили ведущие вузы и НИИ Казахстана, встретились с руководством Сената Парламента РК и профильных министерств. Это позволило подписать в 2018 году соглашение о международном сотрудничестве между ЦЕРН и Правительством РК, которое в 2019 г. было ратифицировано Парламентом РК и затем подписано Главой государства К.К. Токаевым. Участие в таких крупных коллаборациях, как ЦЕРН, призвано обеспечить не только доступ к новейшим фундаментальным знаниям и повысить международный имидж страны. Прежде всего это самый кратчайший путь к смене технологического уклада – драйвер инновационного развития. Действительно, открытия последнего десятилетия так называемой новой физики на Большом адронном коллайдере широко освещались всей мировой прессой, однако менее известно, например, что интернет был изобретен в ЦЕРН. Мы уже не говорим о тех многочисленных инженерных решениях, которые прошли апробацию на многочисленных детекторах ускорителей, о развитии самых современных и точных методах лечения и диагностики тяжелых заболеваний с помощью адронной терапии, о решении целого ряда принципиальных задач по обработке больших массивов данных и прогресс связанных с ними информационных технологий. Нет никакого сомнения, что современную конкурентоспособную страну можно построить только на высокой науке и технологиях путем участия в подобных крупных международных научно-инновационных проектах.

Наконец, в марте 2017 года по инициативе Толегена Абдисагиевича было создано республиканское общественное объединение – Казахстанское физическое общество, на первом учредительном собрании которого он единогласно был избран его первым президентом. Уверены, что потенциал этой организации еще только предстоит раскрыть в полной мере, однако уже сейчас можно констатировать, что произошло реальное объединение всех ученых-физиков из всех организаций страны, проводящих исследования на самом высоком мировом уровне. Ежегодно проводятся отчетные конференции, доклады которых принимаются только после опубликования результатов в самых высокорейтинговых журналах в области физики, а число участников при этом растет из года в год. Все это говорит о бурном развитии физики в нашей республике и наличии высококвалифицированного кадрового потенциала, включая талантливую молодежь, о чем свидетельствуют многочисленные награды от таких известных баз данных научных публикаций, как Web of Science и Scopus. При этом в русле современного тренда перед обществом стоит задача не только осуществления взаимодействия с физическими обществами других стран, что само по себе ценно для дальнейшего развития физических наук, но и по координации внедрения результатов прикладных исследований в реальный сектор экономики. Последнее нам представляется особенно важным и требует смены парадигмы при реализации научных проектов, когда через призму даже фундаментальных исследований должна проглядывать практическая сторона вопроса. Без этого современная наука немыслима, как показывает тот же пример ЦЕРНа. Кстати, по иронии судьбы, именно на Большом адронном коллайдере ЦЕРНа в 2010 году впервые в земных условиях была получена кварк-глюонная плазма – состояние материи во Вселенной в первые доли секунды после Большого взрыва. Именно это поистине историческое событие, названное «великим днем для физики», экспериментально подтвердило выводы о структуре элементарных частиц, изложенных в докторской диссертации нашего юбиляра еще за 30 лет до указанного события.

Отрадно, что научная и организационная деятельность крупнейшего организатора науки и высшего образования страны академика Кожамкулова Т.А. отмечена высокими государственными наградами: он удостоен звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері», является кавалером орденов «Парасат» и «Барыс» ІІ степени, награждён многочисленными медалями Республики Казахстан и зарубежных стран за заслуги в области образования, науки, культуры и спорта. Однако не награды красят человека, а его дела, которые могут оказать влияние на будущие поколения. В этом смысле все идеи, концепции, доктрины, впервые предложенные и развитые Кожамкуловым Т.А., смотрят сквозь нынешнее время в будущее, предвосхищая его дальнейшее развитие. Не в шутку будет сказано, но, по-видимому, это результат того, что концепция времени одновременно близка и загадочна даже для современных физиков-теоретиков. Тем более глубоко символичным является тот факт то, что в 2018 году уже сын Толегена Абдисагиевича, Рахат би Абдысагин, один из самых талантливейших современных композиторов и пианистов, выпускник Conservatorio di Musica «Giuseppe Verdi» di Milano (Милан, Италия), представил публике цикл произведений, объединенных под общей завораживающей тематикой «Бег времени». Именно этот естественный бег времени ярко продемонстрировал как взгляд одного человека, устремленный в будущее, способен оказать влияние на развитие всей страны.