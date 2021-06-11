Взгляд исторический и современный: выставка наследия Альфреда Брема открылась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице в Национальном музее состоялось торжественное открытие выставки на тему «Добро пожаловать в Великую степь – с Альфредом Бремом в Казахстане 1876/2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выставка является совместным проектом германского музея «Мир Брема – животные и люди», Национального музея Республики Казахстан и Посольства Федеративной Республики Германия в городе Нур-Султан. В мероприятии приняли участие директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы, посол Федеративной Республики Германия в Республике Казахстан Тило Клиннер, а также известные деятели культуры и искусства, представители дипломатического сообщества.

Посредством данной выставки Альфред Брем впервые представлен международной публике через его поездку в Западную Сибирь, где освещена важная глава германо-казахстанской истории. Поездка в Западную Сибирь была важной вехой и в жизни Брема. Она показывает, что испытателя интересовал не только животный мир, но также окружающая среда и люди, которых он мог наблюдать во время своих путешествий.

«Его исследовательское путешествие состоялось 145 лет назад и все еще осталось в памяти людей. Это путешествие провело его по Западной Сибири, по территории современного Восточного Казахстана до границ Китая. Путешествие значимо, потому что было организовано на высоком уровне. Оно было оплачено российскими сибиряками. Брем должен был узнать, как сырье из Казахстана доставить на север, потом отправить в Германию», - рассказал директор германского музея «Мир Брема – животные и люди» Йохан Зюсс.

То есть, посетители на выставке могут проследить жизнь и быт казахского народа в XIX веке через экспонаты Брема, а через современные фотографии Фолькера Крейдлера и журналиста в сфере культуры Ины Хильдебранд, сделанные в рамках трехнедельной поездки в Алматинскую, Восточно-Казахстанскую и Павлодарскую области, можно увидеть современную жизнь казахов.

Один из путешественников-геологов интересовался геологическими материалами. Альфреду Брему было интересно получить материалы касательно зоологии. Когда команда музея готовилась к выставке, читали дневники Брема. Помимо изучения природы, в своих дневниках он описывал быт и культуру людей. Это тоже было новым явлениям для сотрудников музея в Германии. Отправной точкой выставки является неопубликованный дневник путешествий Брема, на основе которого посетители могут проследить за ходом путешествия при помощи аудиогида.

«Очень продуктивным для Брема оказался участок путешествия по Восточному Казахстану. Он смог провести ценные ботанические и зоологические наблюдения. Существует множество интересных экспонатов, которые рассказывают о путешествии Брема. В рамках поездки в Западную Сибирь Брем и его спутники также наслаждались особым гостеприимством казахов и, прежде всего, впечатляющими ландшафтами Казахстана. Маршрут вел Брема из Павлодара через Семей, Усть-Каменогорск в Алматинскую область и на Алтай. Брем восхищался равнинами и степями, высокими горами, то есть разнообразием казахстанского ландшафта. Эта выставка чествует биоразнообразие Казахстана. Страна Великой степи является одной из стран с наибольшим биоразнообразием», - отметил посол Федеративной Республики Германия в Республике Казахстан Тило Клиннер.

В одной из писем своей супруге Альфред Брем описывает впечатление от поездки на Алаколь. «Юрта – самая красивая палатка и самое удобное жилище для натуралиста из возможных. В ней самая лучшая защищенность от суровых зимних условий, чем в любой другой палатке, и есть не только много места внутри, но и в сто раз больше возможностей развесить всевозможные вещи и мелочи», - пишет Брем.

Об Алтайской станице он пишет, что местность завораживает.

«По долине раскинулись яркие луга, украшенные изобилием цветов и пышной травой. Нигде нет гор красивее, чем здесь. Станица и пост так же выгодно отличаются от других населенных пунктов Алтая», - делится впечатлениями натуралист.

Выставка продлится до середины сентября в Национальном музее РК. Затем будет путешествовать по Казахстану, но и этим проект не закончится. В завершение выставки будут изданы публикации из наследия натуралиста Альфреда Брема.



