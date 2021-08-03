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    13:00, 03 Август 2021 | GMT +6

    Взамен нерегулируемых пешеходных переходов установлено 13 светофоров в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасное лето», сотрудниками полиции совместно с акиматом организована работа по установке светофора на участке улицы Алматы в районе детского сада «Нур-Ай», взамен нерегулируемого пешеходного перехода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    Раньше данный переход регулировался только дорожными знаками, с ограничением максимальной скорости до 40 км/ч. Сейчас, после установки пешеходного светофора, скорость увеличена до 60 км/ч, путем демонтажа дорожных знаков 3.24 «40 км/ч».

    С одной стороны улицы Алматы имеются множество жилых и административных зданий, а с другой стороны объекты образования (детские сады «Асыл Бобек», «Ясли-сад №77»), где светофорный объект обеспечивает безопасный пешеходный маршрут.

    С начала года, взамен нерегулируемых пешеходных переходов установлено 13 светофоров и до конца года запланировано строительство еще 12 светофоров.


    Теги:
    МВД РК Транспорт Астана Правоохранительные органы
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