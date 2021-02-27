Взаимодействие журналистов с пресс-секретарями прокомментировала Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития заинтересовано, чтобы журналист своевременно получил ответы на вопросы. Об этом заявила глава ведомства Аида Балаева в интервью Inbusiness.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аида Балаева ответила, может ли журналист пожаловаться, если пресс-секретарь вовремя не дает информацию.

«У нас при МИОР функционирует комиссия по доступу к информации. На нашем телеграм-канале можно увидеть контакты, электронные адреса, по которым можно с нами связаться. Я думаю, ситуация должна улучшиться», - сказала Аида Балаева в интервью.

Также она прокомментировала сроки ответа на официальный запрос, составляющие семь дней.

«Иногда бывают настолько глубокие вопросы, что требуют тщательной проработки. Есть и оперативная информация, которую можно за семь часов отдать», - ответила А. Балаева.

Министр подчеркнула, что ведомство, как уполномоченный орган, заинтересовано, чтобы журналист своевременно получил ответ на тот или иной вопрос.

«От этого зависит и стабильность в обществе. Если тот или иной вопрос будут затягивать в госоргане, появится ложная информация, какие-то интерпретации. У этого тоже есть серьезные последствия. В рамках своих полномочий мы будем регулировать, добиваться, чтобы было обеспечено системное взаимодействие всех работников пресс-служб, ведомств, чтобы они работали более оперативно и ответственно», - отметила глава ведомства.

Она напомнила о подписанных Президентом поправках в закон о доступе к информации, где МИОР определен как уполномоченный орган за эту сферу.

«Эти поправки предполагают, что во всех госорганах будет действовать подразделение или же определен конкретный сотрудник, который будет отвечать за доступ к информации. Если мы говорим о доступе к информации – это открытый портал нормативно-правовых актов, это открытые бюджеты, это личные блоги первых руководителей, это эффективная работа сайтов госорганов. Мы будем анализировать, определять степень открытости того или иного государственного органа. По итогам будем формировать аналитический доклад на имя президента. Это повысит ответственность первых руководителей в этом направлении», - сказала Аида Балаева.