Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Взаимный туристический поток увеличат Казахстан и Узбекистан

22 Января 2023, 00:12
Взаимный туристический поток увеличат Казахстан и Узбекистан

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Узбекистан подписали «Дорожную карту» по увеличению взаимного туристического потока, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным министерства туризма и культурного наследия Узбекистана, совместно с министерством культуры и спорта Республики Казахстан и секретариатом Организации тюркских государств подписана трехсторонняя «дорожная карта».

««Дорожная карта» предусматривает разработку туристических программ, увеличивающих поток туристов между двумя странами, налаживание обмена информацией между туристическими компаниями двух стран, систематическое размещение информации, показывающей туристический потенциал стран, на специальной платформе паломнического туризма, создание удобств в пограничных пунктах пропуска для приезжих туристов с целью паломнического туризма. Намечена разработка предложений по увеличению количества автобусных перевозок на маршруте Туркестан-Ташкент», - сообщает Минтуризма.

В ведомстве добавили, что 57% от общего числа туристов, посетивших Узбекистан в 2022 году, приходится на Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турцию. Из них 30% составляют туристы из Казахстана

В ходе онлайн-встречи представители туристической отрасли Узбекистана были приглашены на очередное заседание стран-членов и наблюдателей организации тюркских государств, которое состоится в Казахстане в октябре текущего года.

Ранее сообщалось, что более 1,5 млн казахстанских туристов посетили Узбекистан в прошлом году.


Новости по теме
Сбор никак не повлияет на поток туристов, если система будет четкой и прозрачной - Арсений Тагаев
Деньги от туристского сбора будут направляться исключительно на развитие туризма - Рашида Шайкенова
Китай возобновит выездной туризм с 6 февраля
Теги:
Читайте также
Образы будущего Центральной Азии обсуждают в Казахстане
Сбор никак не повлияет на поток туристов, если система будет четкой и прозрачной - Арсений Тагаев
Деньги от туристского сбора будут направляться исключительно на развитие туризма - Рашида Шайкенова
Китай возобновит выездной туризм с 6 февраля
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Условия строительства ГЭС «Камбар-ата-1» пока неизвестны - эксперт из Кыргызстана
Сиамских близнецов из Кыргызстана успешно разделили узбекские врачи
Bed  tax для иностранцев: как отельерам отличать туристов от рабочих мигрантов
Новости партнеров
Популярное
1 Партия Respublica не сможет участвовать в выборах в маслихаты
2 Рынок «Аксай» сгорел в Таразе: возбуждено уголовное дело
3 Девочка-богатырь родилась в Мангистауской области
4 Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область
5 Свыше 25 тысяч рабочих мест планируют создать в Павлодарской области

Лента новостей