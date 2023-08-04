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Взаимный безвизовый режим с Китаем утвердил Казахстан

Автор:  
Анеля Касымова
4 Августа 2023, 15:55
Взаимный безвизовый режим с Китаем утвердил Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительство РК утвердило соглашение между Казахстаном и Китаем о взаимном освобождении от визовых требований, достигнутое 17 мая 2023 года в Сиане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для того, чтобы въехать в Китай, казахстанцам нужно иметь при себе паспорт и свидетельство на возвращение в страну, а гражданам КНР – полуслужебный паспорт, обычный паспорт и временный проездной документ.

Владельцы действительных проездных документов освобождаются от визовых требований для следующих целей:

- осуществление частных дел;

- туризма;

- лечения;

- международных перевозок;

- транзита;

- деловых целей (заключение контрактов, переговоры, оказание консультационных услуг и другие деловые цели).

Безвизовый режим распространяется на въезд, выезд, транзит через территорию государства другой стороны и предусмотрен на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

При этом стороны имеют право отказать гражданам во въезде или продлении сроков пребывания без указания причин.


МИД РК   Правительство РК   Китай  
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