Взаимный товарооборот между Казахстаном и Японией увеличился на 13,8%

Роман Скляр провел встречу с послом Японии в Казахстане Джуном Ямадой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

В рамках переговоров первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр отметил высокий уровень отношений между странами, подчеркнув, что Япония является важным партнером Казахстана на международной арене.

По его словам, Казахстан твердо привержен дальнейшему расширению стратегического партнерства с Японией во всех областях, представляющих взаимный интерес. В целом отношения между странами уже на протяжении многих лет складываются в духе дружбы и взаимопонимания.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам казахстанско-японского взаимодействия. Роман Скляр подчеркнул необходимость дальнейшего наращивания связей в торгово-экономической и инвестиционных сферах.

Было также отмечено, что взаимный товарооборот между странами по итогам прошлого года увеличился на 13,8% и составил $2,2 млрд.

По итогам встречи достигнута договоренность продолжать активную работу по укреплению казахстанско-японских отношений в экономической, социальной и других сферах.