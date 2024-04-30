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    13:02, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Взаимный товарооборот между Казахстаном и Японией увеличился на 13,8%

    Роман Скляр провел встречу с послом Японии в Казахстане Джуном Ямадой
    Фото: Правительство РК

    Роман Скляр провел встречу с послом Японии в Казахстане Джуном Ямадой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    В рамках переговоров первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр отметил высокий уровень отношений между странами, подчеркнув, что Япония является важным партнером Казахстана на международной арене.

    По его словам, Казахстан твердо привержен дальнейшему расширению стратегического партнерства с Японией во всех областях, представляющих взаимный интерес. В целом отношения между странами уже на протяжении многих лет складываются в духе дружбы и взаимопонимания.

    В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам казахстанско-японского взаимодействия. Роман Скляр подчеркнул необходимость дальнейшего наращивания связей в торгово-экономической и инвестиционных сферах.

    Было также отмечено, что взаимный товарооборот между странами по итогам прошлого года увеличился на 13,8% и составил $2,2 млрд.

    По итогам встречи достигнута договоренность продолжать активную работу по укреплению казахстанско-японских отношений в экономической, социальной и других сферах.

    Теги:
    Правительство Япония Казахстан Роман Скляр Международные отношения Интеграция и партнерство
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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