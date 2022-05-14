14 Мая 2022 11:30

Взаимная торговля в ЕАЭС растет - глава Минторговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ЕАЭС наращивает долю несырьевых товаров, а в третьи страны наблюдается рост экспорта. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бахыт Султанов ответил, отражаются ли санкции в отношении России на экспорт из Казахстана.

«Санкции не отражаются. Потому что внутри Евразийского экономического союза по результатам первого квартала происходит значительный рост взаимной торговли - больше чем 20%. Мы наблюдаем рост экспорта в третьи страны и очень важно, что в прошлом и в этом году показатели роста несырьевого экспорта очень хорошие. Это очень важный результат работы поддержки отраслей промышленности», - сказал Бахыт Султанов журналистам в кулуарах первого Форума экспортеров, прошедшего в столице.

«Есть прямая зависимость между государственной поддержкой производства, создания тех или иных отраслей и продуктов. Наша задача совместно с экспертами - формирование таких систем, которые позволяют от производства быстрее выходить на экспортную нишу», - добавил министр.

Он проинформировал, что Министерство торговли и интеграции инициировало ряд программ, в том числе и по экспортной акселерации.

«Наша задача - в течение пяти-шести лет ежегодно 100 новых экспортеров выводить. Это сегодня получается. Около 500 экспортеров активных. Благодаря этим программам и совместно с другими государственными органами хотим довести количество активных экспортеров до 1000 к 2025 году», - резюмировал Б. Султанов.