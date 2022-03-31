Взаимная торговля Казахстана со странами ЕС выросла на 70%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Товарооборот между Казахстаном и странами ЕС за январь-февраль 2022 года составил $6,0 млрд, что на 70,9% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($3,5 млрд). МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «QazTrade» МТИ РК.

Экспорт из Казахстана в страны ЕС за январь-февраль 2022 года вырос на 84,4% и составил $ 5,2 млрд .

Импорт в Казахстан из стран ЕС за январь-февраль 2022 года вырос на 14% и составил $ 767,5 млн. .

Рост экспорта в страны ЕС обосновываетс я увеличением поставок таких товаров как нефть сырая - на 81,2% ($4,6 млрд), ферросплавы - рост в 2,5 р. или (до $96,3 млн), алюминий необработанный - рост в 2,5 р. (до $58,0 млн), пшеница - рост в 13,2 р. (до $31,7 млн), нефтепродукты - на 40,4% (до $94,6 млн), природный газ - рост в 4,3 р. (до $35,5 млн).

Основными товарами импорта в Казахстан из стран ЕС являются лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи; вакцины, сыворотки из крови; двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие; насосы воздушные или вакуумные, компрессоры и вентиляторы; вычислительные машины; арматура для трубопроводов; телефонные аппараты; изделия из черных металлов прочие.

Показатели взаимной торговли в разрезе стран (млн. долл. США)