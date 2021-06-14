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Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС увеличилась на 19,8%

Автор:  
Ринат Дусумов
14 Июня 2021, 01:01
Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС увеличилась на 19,8%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе-апреле 2021 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 7100,4 млн. долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

«В январе-апреле 2021 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила 7100,4 млн. долларов США, что в номинальном выражении больше на 19,8%, чем в январе-апреле 2020 г., в том числе экспорт –2189,7 млн. долларов США (на 28,6% больше), импорт – 4910,7 млн. долларов США (на 16,3% больше)», - сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

По информации ведомства, в общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию – 92,9%, Кыргызскую Республику – 3,6%, Республику Беларусь – 3,4%, Республику Армения – 0,1%.


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