Вызывали и избивали: в Алматы задержали преступников, грабивших проституток

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стражи порядка задержали преступную группу, грабившую проституток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала в полиции, четверо подозреваемых, в числе которых одна девушка, снимали квартиры, куда вызывали к себе людей, оказывающих интимные услуги, преимущественно мужского пола.

«Эта преступная «четверка» действовала таким образом: они мониторили тематические сайты, обзванивали и вызывали к себе на адрес работников секс-индустрии. Разумеется, оплату произвести договаривались уже на месте. В съемной квартире «клиенты» наносили приглашенному гостю или гостье телесные повреждения, отбирали у них ценные вещи: деньги, мобильные телефоны, украшения. Возможно, злоумышленники полагали, что их жертвы не будут обращаться в полицию. Однако нами уже доказано 4 аналогичных эпизода, совершенных ими на территории города», - сообщил начальник отдела полиции при УП Медеуского района Улан Абулхаир.

Двое из членов группы ранее уже привлекались к уголовной ответственности за преступления против собственности. Сейчас все они пребывают в СИЗО, им предъявлено обвинение по статье 190 ч.2 УК РК - грабеж.

«Граждан, пострадавших от преступных действий данных лиц, просим позвонить по телефонам: 2564-48-70; 254-48-71 и 254-48-72», - резюмировал Улан Абулхаир.