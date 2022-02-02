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Вызвавший лифт ногой фельдшер оштрафован в столице
2 Февраля 2022 17:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга социальных сетей выявлено видео, на котором мужчина в одежде работника скорой медицинской помощи вызывает лифт, нажав на панель ногой в жилом комплексе «Ак Дидар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.
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По данному факту полицейскими установлен 24-летний фельдшер.
В отношении мужчины возбуждено административное производство по статье 434 КРКобАП «Мелкое хулиганство». По решению Специализированного межрайонного административного суда нарушитель оштрафован на 5 МРП, или 15315 тенге.
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