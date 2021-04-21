Вызвали спецтехнику и ограбили дачу воры в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Группу серийных дачных воров задержали полицейские в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

В дачных кражах подозревают троих жителей столицы в возрасте 27-ми и 36-ти лет. На счету у задержанных 3 кражи в садоводческих обществах.

Установлено, что одну из краж злоумышленники совершили в начале апреля, однако владельцам дачи о преступлении стало известно на днях, о чем они и сообщили в полицию. С наступлением теплых дней хозяева приехали на участок и обнаружили разграбленную дачу. С дачного общества воры похитили строительные материалы, трубы, кабель, перфоратор на общую сумму 1 750 000 тенге.

В ходе расследования установлено, что подозреваемые знали, что в дачном доме, в котором никто не проживает и отсутствует сигнализация и камеры видеонаблюдений, имеются строительные материалы.

Ночью они пришли к дому и, собрав с огороженной территории строительные материалы, вызвали автомашину с манипулятором. Водителя они ввели в заблуждение, сказав, что являются хозяевами дачи и, загрузив похищенное, вывезли его в пункт приема металлолома.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится расследование. Подозреваемые признались в совершении еще двух аналогичных краж в садоводческих обществах. Вещественные доказательства изъяты полицейскими в пункте приема металла и возвращены владельцу. Проводится проверка причастности подозреваемых к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.