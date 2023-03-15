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Вызов Головкину бросил экс-чемпион мира Дэнни Гарсия

15 Марта 2023, 20:30
Вызов Головкину бросил экс-чемпион мира Дэнни Гарсия Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэнни Гарсия заявил о желании провести бой против казахстанского боксера Геннадия Головкина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Но сначала Гарсия планирует одержать победу над чемпионом мира WBA в среднем весе кубинцем Эрисланди Ларой.

«После этого [боя с Ларой] я хочу самый большой бой из возможных. После этого боя я стану чемпионом в среднем весе. Я буду драться в самом большом бою из возможных.

Матч-реванш с [Эрролом] Спенсом, я буду драться с «Канело», GGG [Геннадием Головкиным], с кем угодно. Я хочу, чтобы самые большие бои состоялись после этого боя», — сказал Гарсия YSM Sports Media.


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