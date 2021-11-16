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Вызов экстренных служб временно не работает в Костанайской области
16 Ноября 2021 09:49
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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Вызов всех экстренных служб в Костанайской области временно недоступен. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В связи с техническими работами в АО «Казахтелеком» вызов всех экстренных служб с мобильных устройств временно недоступен, кроме городских телефонов», - сообщили в ведомстве.
Для экстренного вызова временно действует другой номер – 8 771 772 5612.
О том, что в связи с техническими неполадками временно короткий номер «103» недоступен, сообщили и в областном управлении здравоохранения. Пока можно звонить по номерам call-центра – 8172265382, 267203, 394777, 260027.
Пока неизвестно, когда будут завершены технические работы и восстановлена связь.
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