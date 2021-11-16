+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -2 °С
USD 429.99 EUR 492.25
RUB 5.94 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вызов экстренных служб временно не работает в Костанайской области

16 Ноября 2021 09:49
Поделиться:
Вызов экстренных служб временно не работает в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Вызов всех экстренных служб в Костанайской области временно недоступен. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Определить нормы потребления воды на семью предлагают в Казахстане
Каким селам будет отдан приоритет в вопросе обеспечения питьевой водой сообщил Бейбут Атамкулов В Казахстане хотят разрешить желающим получить вакцину Pfizer на платной основе Более 584 тыс человек стали участниками Госпрограммы «Еңбек» за 10 месяцев 2021 года

«Вниманию населения!

В связи с техническими работами в АО «Казахтелеком» вызов всех экстренных служб с мобильных устройств временно недоступен, кроме городских телефонов», - сообщили в ведомстве.

Для экстренного вызова временно действует другой номер – 8 771 772 5612.

О том, что в связи с техническими неполадками временно короткий номер «103» недоступен, сообщили и в областном управлении здравоохранения. Пока можно звонить по номерам call-центра – 8172265382, 267203, 394777, 260027.

Пока неизвестно, когда будут завершены технические работы и восстановлена связь.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Определить нормы потребления воды на семью предлагают в Казахстане
Каким селам будет отдан приоритет в вопросе обеспечения питьевой водой сообщил Бейбут Атамкулов
В Казахстане хотят разрешить желающим получить вакцину Pfizer на платной основе
Более 584 тыс человек стали участниками Госпрограммы «Еңбек» за 10 месяцев 2021 года
Популярное
1 На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
2 Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
3 Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
4 Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
5 О цифровых нововведениях по регистрации автомобилей сообщили в МВД РК
6 Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня
Читайте также
Какой процент населения Казахстана обеспечен чистой питьевой водой
Эпидемиологическая ситуация стабильная – Аскар Мамин
На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
Оформлявший кредиты на казахстанцев серийный аферист задержан в Караганде
Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
О цифровых нововведениях по регистрации автомобилей сообщили в МВД РК
Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив