Выжившие шахтеры рассказали о трагедии на шахте «Абайская»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Двое выживших шахтеров из шахты «Абайская» рассказали о том злополучном дне, когда произошел внезапный выброс метана. Они выразили соболезнование по поводу гибели 6 своих коллег и поблагодарили врачей и спасателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Элайдын Зейналов и Женис Маралбаев 7 ноября были доставлены в больницу. У обоих пациентов было обнаружено острое отравление шахтными газами, в том числе метаном и угарным газом. Были госпитализированы в реанимационное отделение для оказания дальнейшей помощи.

8 ноября пациенты из реанимации были переведены в палату, в отделение токсикологии для дальнейшего лечения. По данным Управления здравоохранения Карагандинской области, их состояние стабильное. По результатам показаний, возможно, их на следующей неделе выпишут домой. Шахтеры с ужасом вспоминают тот день.

«Мы пришли на работу. Все было нормально. Готовились к работе. Никто не знает от чего это все произошло. В один момент ребята, которые подготовкой занимаются, сказали: «Газ. Выходим». Мы развернулись, собирались выходить, и все. Больше ничего не помню. Поднялась пыль. Ветер. Как будто с трубы выдувают. Меня вытащили. Где то час там лежал. Слава богу, жив остался. Погибшим вечная память. Трудно вспоминать. Со всеми работал, самое меньшее с двумя - шесть лет. С остальными - по 15-20 лет вместе работали. Все хорошие ребята были. Никогда не забуду. Как нам помочь? Ничего не сделаешь. А их родителям здоровья, чтобы выдержали это все. Будем поддерживать», - сказал Элайдын Зейналов.

Он так же поблагодарил врачей и весь медицинский персонал за оказанную помощь.

Благодарность докторам и спасателям выразил и Женис Маралбаев.

«Всего не помню. Вспышка. Взрыв внезапный. Хлопок почувствовал, потом дым, и все. Лампы запищали. Потерял сознание. Спасибо ребятам из Шахтинского отделения. Оперативно вытащили. Меня первым вытащили. У газа ни запаха, ни вкуса. Пару раз дыхнешь, и все. Спасибо врачам. Все что могли сделали. И даже отношение просто. Но отдельно - ребятам из Шахтинского отделения. Очень быстро сработали. Спасли!», - отметил второй выживший шахтер Женис Маралбаев.

Напомним, 7 ноября на шахте «Абайская» в забое вентиляционного штрека произошел выброс метана. Погибли шесть шахтеров, еще двое были госпитализированы.