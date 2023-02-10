Выжившей в Турции Сабине Мамадьяровой провели операцию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О состоянии выжившей в результате землетрясения в Турции Сабины Мамадьяровой сообщили в МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров ей провели операцию на руку.

«По состоянию Сабины Мамадьяровой, выжившей в результате землетрясения, известно, что она находится в больнице города Адана. Вчера ей провели операцию на поврежденную руку, состояние стабильное», - сказал Айбек Смадияров в на брифинге.

Ранее Генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев известил о пропаже трех казахстанцев после землетрясений в Турции: международного агента технопарка Astana Hub Мируса Курмашева и его коллег Адиля Кадырбекова, Сабины Мамадьяровой и гражданина Турции Кубилая Кускина.

Вчера вечером спасатели извлекли из-под завалов в Турции тело одного из казахстанцев. Как позже сообщили в МИД РК, им оказался Адиль Кадырбеков. Также было извлечено тело гражданина Турции, которого родные опознали как Кубилая Кескина. Сегодня ночью стало известно, что спасатели под завалами обнаружили тело Мирболата Курмашева.