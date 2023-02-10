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Выжившей в Турции Сабине Мамадьяровой провели операцию

Автор:  
Серик Сабеков
10 Февраля 2023, 16:45
Выжившей в Турции Сабине Мамадьяровой провели операцию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О состоянии выжившей в результате землетрясения в Турции Сабины Мамадьяровой сообщили в МИД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров ей провели операцию на руку.

«По состоянию Сабины Мамадьяровой, выжившей в результате землетрясения, известно, что она находится в больнице города Адана. Вчера ей провели операцию на поврежденную руку, состояние стабильное», - сказал Айбек Смадияров в на брифинге.

Ранее Генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев известил о пропаже трех казахстанцев после землетрясений в Турции: международного агента технопарка Astana Hub Мируса Курмашева и его коллег Адиля Кадырбекова, Сабины Мамадьяровой и гражданина Турции Кубилая Кускина.

Вчера вечером спасатели извлекли из-под завалов в Турции тело одного из казахстанцев. Как позже сообщили в МИД РК, им оказался Адиль Кадырбеков. Также было извлечено тело гражданина Турции, которого родные опознали как Кубилая Кескина. Сегодня ночью стало известно, что спасатели под завалами обнаружили тело Мирболата Курмашева.

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 16 тысяч.
МИД РК   Соотечественники   Турция  
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