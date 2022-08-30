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Выздоровели за сутки от коронавируса в Казахстане 645 человек
30 Августа 2022 08:41

Выздоровели за сутки от коронавируса в Казахстане 645 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 645 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 346,

в городе Алматы - 43,

в Алматинской области - 15,

в Жетысуской области - 14,

в ЗКО - 3,

в Карагандинской области - 109,

в Улытауской области - 19,

в Мангистауской области - 34,

в Павлодарской области – 62.

Всего в стране выздоровело 1 356 908 человек от COVID-19.


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