Выздоровели от КВИ в Казахстане 127 человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 127 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Комитета санитарно- эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
В разрезе регионов:
в городе Астане – 29,
в городе Алматы – 6,
в Западно-Казахстанской области – 13,
в Карагандинской области – 14,
в Костанайской области – 39,
в Павлодарской области – 8,
в Северо-Казахстанской области – 8,
в Туркестанской области – 7,
в Улытауской области – 3.
Всего в стране выздоровели 1 млн 378 тыс. 657 человек от COVID-19.Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в РК.