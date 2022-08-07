7 Августа 2022 08:40
Выздоровели от КВИ 2652 казахстанца
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2652 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В городе Нур-Султане - 1131,
в городе Алматы - 465,
в городе Шымкенте - 218,
в Алматинской области - 156,
в Жетысуской области - 136,
в ВКО - 53,
в ЗКО - 7,
в Карагандинской области - 355,
в Улытауской области - 30,
в Кызылординской области – 62,
в Мангистауской области - 17,
в Туркестанской области - 22.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 325 671 человек.
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