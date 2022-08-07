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Выздоровели от КВИ 2652 казахстанца
7 Августа 2022 08:40

Выздоровели от КВИ 2652 казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2652 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В городе Нур-Султане - 1131,

в городе Алматы - 465,

в городе Шымкенте - 218,

в Алматинской области - 156,

в Жетысуской области - 136,

в ВКО - 53,

в ЗКО - 7,

в Карагандинской области - 355,

в Улытауской области - 30,

в Кызылординской области – 62,

в Мангистауской области - 17,

в Туркестанской области - 22.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 325 671 человек.


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