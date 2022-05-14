14 Мая 2022 10:18

Выздоровели от КВИ 258 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 258 человек выздоровели от коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В городе Нур-Султане - 15,

в городе Алматы - 155,

в городе Шымкенте - 15,

в Актюбинской области - 2,

в Алматинской области - 3,

в ВКО - 3,

в ЗКО - 1,

в Карагандинской области - 1,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 57,

в СКО - 5.