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14 Мая 2022 10:18
Выздоровели от КВИ 258 казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 258 человек выздоровели от коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.В городе Нур-Султане - 15,
в городе Алматы - 155,
в городе Шымкенте - 15,
в Актюбинской области - 2,
в Алматинской области - 3,
в ВКО - 3,
в ЗКО - 1,
в Карагандинской области - 1,
в Кызылординской области - 1,
в Мангистауской области - 57,
в СКО - 5.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 291 748 человек
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