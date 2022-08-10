Выздоровели от КВИ 2389 человек в РК за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 2389 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 1221,
в городе Алматы - 247,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 53,
в Алматинской области - 11,
в Жетысуской области - 107,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 17,
в Абайской области - 90,
в Жамбылской области - 105,
в ЗКО - 22,
в Карагандинской области - 345,
в Улытауской области - 11,
в Костанайской области - 45,
в Кызылординской области – 55,
в Мангистауской области - 31,
в Павлодарской области - 29,
в СКО - 0,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 331 812 человека от COVID-19.