6 Августа 2022 09:03
Выздоровели от КВИ 2287 казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2287 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
По регионам:в городе Нур-Султане - 1040,
в городе Алматы - 496,
в Атырауской области - 11,
в Абайской области - 27,
в Жамбылской области - 71,
в ЗКО - 19,
в Карагандинской области - 379,
в Улытауской области - 41,
в Костанайской области - 32,
в Кызылординской области – 98,
в Мангистауской области - 25,
в Павлодарской области - 22,
в Туркестанской области - 26.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 323 019 человек.
Читайте также