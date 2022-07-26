26 Июля 2022 08:36

Выздоровели от КВИ 1234 казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1234 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

Из них:

в городе Нур-Султане – 406,

в городе Алматы – 319,

в Алматинской области – 161,

в Жетысуской области – 115,

в Атырауской области – 8,

в ВКО – 32,

в Абайской области – 17,

в Жамбылской области – 25,

в Карагандинской области – 78,

в Улытауской области – 24,

в Костанайской области – 10,

в Кызылординской области – 20,

в Павлодарской области – 13,

в Туркестанской области – 6.

Всего в стране выздоровели 1 млн 302 тыс. 320 человек от COVID-19.