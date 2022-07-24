24 Июля 2022 08:40
Выздоровели от ковида 971 человек в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 971 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
В городе Нур-Султане - 293,
в городе Алматы - 590,
в Алматинской области - 29,
в Карагандинской области - 49,
в Туркестанской области - 10.
Всего в стране выздоровело 1 300 003 человека от COVID-19.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 2649 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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