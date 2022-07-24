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Выздоровели от ковида 971 человек в Казахстане
24 Июля 2022 08:40

Выздоровели от ковида 971 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 971 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

В городе Нур-Султане - 293,

в городе Алматы - 590,

в Алматинской области - 29,

в Карагандинской области - 49,

в Туркестанской области - 10.

Всего в стране выздоровело 1 300 003 человека от COVID-19.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 2649 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



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