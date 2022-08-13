13 Августа 2022 08:43

Выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане 2 тыс. 133 человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 2 тыс. 133 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Из них: в городе Нур-Султане – 795, в городе Алматы – 298, в Абайской области – 64, в Актюбинской области – 47, в Алматинской области – 66, в Жетысуской области – 169, в Атырауской области – 8, в ВКО – 37, в Жамбылской области – 102, в ЗКО – 53, в Карагандинской области – 344, в Улытауской области – 8, в Кызылординской области – 57, в Мангистауской области – 18, в Павлодарской области – 45, в Туркестанской области – 22.

Всего в стране выздоровело 1 млн 338 тыс. 589 человек от COVID-19.

Ранее сообщалось, что 1 тыс. 452 новых случая КВИ зарегистрировано в Казахстане за прошедшие сутки.