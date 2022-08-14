Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане 1 тыс. 737 человек
14 Августа 2022 08:37

Выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане 1 тыс. 737 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1 тыс. 737 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Из них: в городе Нур-Султане – 776, в городе Алматы – 267, в Абайской области – 9, в Алматинской области – 33, в Жетысуской области – 118, в Карагандинской области – 361, в Кызылординской области – 37, в Мангистауской области – 47,

в Павлодарской области – 4, в Туркестанской области – 23, в Улытауской области – 62.

Всего в стране выздоровело 1 млн 340 тыс. 326 человек от COVID-19.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
Новости по теме
Инфекционные койки на четверть заполнены в Костанайской области
Проткнувшего голову штырем ребенка спасли акмолинские медики
Бухгалтера регионального онкодиспансера Алматы осудили за хищение более 53 млн тенге
Читайте также
На какие проблемы обратил внимание Алихан Смаилов в Павлодарской области
Мажилисмены обсудили с врачами Костанайской области вопросы доступности медуслуг
Инфекционные койки на четверть заполнены в Костанайской области
Проткнувшего голову штырем ребенка спасли акмолинские медики
Более 14 тыс. случаев заражения оспой обезьян зарегистрировали в США
Число заболевания COVID-19 сократилось, а смертность в Азии возросла - ВОЗ
Лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 21 тыс. 514 человек
Полный курс вакцинации против КВИ получили 39 386 беременных женщин
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
5 Можно ли казахстанцам плевать в урну

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив