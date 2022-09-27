Выздоровели от коронавирусной инфекции 937 человек в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За минувшие сутки в Казахстане 937 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.
В разрезе регионов:
в Астане - 2,
в Алматы - 4,
В Акмолинской области-597,
В Актюбинской области - 201,
В Алматинской области-1,
В Жетысуской области-4,
В Восточно-Казахстанской области-3,
В Абайской области-1,
В Западно-Казахстанской области-19,
В Карагандинской области - 23,
В Костанайской области-70,
В Кызылординской области-3,
В Павлодарской области-9,
Всего в стране выздоровело 1 378 302 человека от COVID-19.