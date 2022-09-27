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Выздоровели от коронавирусной инфекции 937 человек в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Сентября 2022, 08:48
Выздоровели от коронавирусной инфекции 937 человек в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За минувшие сутки в Казахстане 937 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

В разрезе регионов:

в Астане - 2,

в Алматы - 4,

В Акмолинской области-597,

В Актюбинской области - 201,

В Алматинской области-1,

В Жетысуской области-4,

В Восточно-Казахстанской области-3,

В Абайской области-1,

В Западно-Казахстанской области-19,

В Карагандинской области - 23,

В Костанайской области-70,

В Кызылординской области-3,

В Павлодарской области-9,

Всего в стране выздоровело 1 378 302 человека от COVID-19.


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