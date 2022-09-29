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Выздоровели от коронавирусной инфекции 90 казахстанцев

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
29 Сентября 2022, 08:30
Выздоровели от коронавирусной инфекции 90 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

В разрезе регионов:

в городе Астане – 13,

в городе Алматы – 10,

в Атырауской области – 4,

в Восточно-Казахстанской области – 2,

в Западно-Казахстанской области – 8,

в Карагандинской области – 14,

в Костанайской области – 37,

в Улытауской области – 2

Всего в стране выздоровело 1 млн 378 тыс. 530 человек от COVID-19.


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