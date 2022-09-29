Выздоровели от коронавирусной инфекции 90 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.
В разрезе регионов:
в городе Астане – 13,
в городе Алматы – 10,
в Атырауской области – 4,
в Восточно-Казахстанской области – 2,
в Западно-Казахстанской области – 8,
в Карагандинской области – 14,
в Костанайской области – 37,
в Улытауской области – 2
Всего в стране выздоровело 1 млн 378 тыс. 530 человек от COVID-19.