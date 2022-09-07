Выздоровели от коронавирусной инфекции 756 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За минувшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 756 казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 18,
в городе Алматы - 50,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 148,
в Алматинской области - 18,
в Жетысуской области - 11,
в Атырауской области - 2,
в ВКО - 4,
в Абайской области - 56,
в Жамбылской области - 141,
в ЗКО - 49,
в Карагандинской области - 61,
в Улытауской области - 5,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 10,
в Павлодарской области - 42,
в СКО - 141,
в Туркестанской области - 0.
Всего в стране выздоровело 1 360 605 человека от COVID-19.
Ранее сообщалось, что з а прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.