Выздоровели от коронавирусной инфекции 459 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 459 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 24,
в городе Алматы - 37,
в Актюбинской области - 106,
в Алматинской области - 10,
в Атырауской области - 8,
в ВКО - 9,
в Абайской области - 12,
в ЗКО - 59,
в Карагандинской области - 46,
в Улытауской области - 5,
в Кызылординской области – 6,
в Мангистауской области - 11,
в Павлодарской области - 30,
в СКО - 96.
Всего в стране выздоровело 1 361 064 человека от COVID-19.