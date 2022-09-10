Выздоровели от коронавирусной инфекции 383 человека в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за сутки 383 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 54,
в городе Алматы - 21,
в Алматинской области - 10,
в Жетысуской области - 1,
в Атырауской области - 2,
в ВКО - 8,
в Абайской области - 4,
в ЗКО - 54,
в Карагандинской области - 46,
в Улытауской области - 2,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области - 11,
в Павлодарской области - 43,
в СКО - 123,
Всего в стране выздоровело 1 361 780 человек от COVID-19.