Выздоровели от коронавирусной инфекции 383 человека в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за сутки 383 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 54,

в городе Алматы - 21,

в Алматинской области - 10,

в Жетысуской области - 1,

в Атырауской области - 2,

в ВКО - 8,

в Абайской области - 4,

в ЗКО - 54,

в Карагандинской области - 46,

в Улытауской области - 2,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области - 11,

в Павлодарской области - 43,

в СКО - 123,

Всего в стране выздоровело 1 361 780 человек от COVID-19.