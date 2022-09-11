Выздоровели от коронавирусной инфекции 348 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за сутки 348 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Алматы - 16,

в Абайской области - 8,

в ЗКО - 47,

в Карагандинской области - 40,

в Улытауской области - 5,

в Костанайской области - 87,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области - 9,

в Павлодарской области - 63,

в СКО - 82,

Всего в стране выздоровело 1 362 138 человека от COVID-19.