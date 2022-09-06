Выздоровели от коронавирусной инфекции 311 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Из них:

в городе Нур-Султане – 3,

в городе Алматы – 33,

в Алматинской области – 5,

в Жетысуской области – 4,

в Атырауской области – 3,

в ВКО – 16,

в ЗКО – 59,

в Карагандинской области – 73,

в Костанайской области – 39,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 20,

в Павлодарской области – 45,

в Туркестанской области – 9.

Всего в стране выздоровело 1 млн 359 тыс. 849 человек от COVID-19.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.