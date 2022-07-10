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Выздоровели от коронавирусной инфекции 168 казахстанцев
10 Июля 2022 10:14

Выздоровели от коронавирусной инфекции 168 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения обновило данные по количеству выздоровевших от коронавирусной инфекции казахстанцев. За прошедшие сутки в республике выздоровели 168 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из них: в городе Нур-Султане – 30, в городе Алматы – 124, в Алматинской области – 9, в Жамбылской области – 4, в Карагандинской области – 1.

Всего в стране выздоровели 1 млн 293 тыс. 322 человека от COVID-19.

Ранее сообщалось, что выявлено 447 случаев заболевания КВИ за сутки в Казахстане.

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