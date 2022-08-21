Выздоровели от коронавируса за сутки 572 человека в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 572 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 38,

в городе Алматы - 97,

в Алматинской области - 21,

в Жетысуской области - 25,

в Атырауской области - 11,

в Абайской области - 37,

в Карагандинской области - 191,

в Улытауской области - 37,

в Кызылординской области – 19,

в Мангистауской области - 35,

в Павлодарской области - 32,

в Туркестанской области - 29.

Всего в стране выздоровело 1 348 271 человека от COVID-19.