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Выздоровели от коронавируса 838 человек в Казахстане за сутки
21 Июля 2022 08:32

Выздоровели от коронавируса 838 человек в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 838 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 167,

в городе Алматы - 508,

в городе Шымкенте - 52,

в Алматинской области - 33,

в Атырауской области - 7,

в ВКО - 12,

в Карагандинской области - 43,

в Улытауской области - 1,

в Кызылординской области – 11,

в Павлодарской области - 1,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране от коронавируса выздоровел 1 297 761 человек.

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