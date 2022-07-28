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Выздоровели от коронавируса 1409 казахстанцев
28 Июля 2022 08:40

Выздоровели от коронавируса 1409 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1409 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 565,

в городе Алматы - 647,

в Алматинской области - 9,

в Жетысуской области - 53,

в Атырауской области - 12,

в Абайской области - 16,

в Жамбылской области - 19,

в Карагандинской области - 32,

в Кызылординской области – 19,

в Мангистауской области - 23,

в Павлодарской области - 3,

в Туркестанской области - 11.

Всего в стране выздоровело 1 305 043 человека от COVID-19.

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