19 Августа 2022 08:47
Выздоровели от коронавируса 1338 казахстанцев за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки в Казахстане 1338 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 607,
в городе Алматы - 80,
в Алматинской области - 39,
в Жетысуской области - 122,
в Атырауской области - 17,
в ВКО - 79,
в Абайской области - 30,
в ЗКО - 14,
в Карагандинской области - 197,
в Улытауской области - 17,
в Костанайской области - 47,
в Кызылординской области – 14,
в Мангистауской области - 28,
в Павлодарской области - 31,
в Туркестанской области - 16.
Всего в стране выздоровело 1 347 027 человека от COVID-19.
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