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Выздоровел от коронавирусной инфекции 1 431 человек в Казахстане
17 Августа 2022 08:37

Выздоровел от коронавирусной инфекции 1 431 человек в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1 тыс. 431 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане – 390,

в городе Алматы – 210,

в Алматинской области – 18,

в Жетысуской области – 21,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 34,

в Абайской области – 86,

в Жамбылской области – 129,

в ЗКО – 13,

в Карагандинской области – 339,

в Улытауской области – 13,

в Костанайской области – 40,

в Кызылординской области – 37,

в Мангистауской области – 55,

в Павлодарской области – 9,

в Туркестанской области – 18.

Всего в стране выздоровели 1 млн 344 тыс. 462 человека от COVID-19.

Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.


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