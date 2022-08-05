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Выявлять теневые схемы вывоза нефтепродуктов за рубеж продолжают в Казахстане
5 Августа 2022 11:21

Выявлять теневые схемы вывоза нефтепродуктов за рубеж продолжают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу РК в рамках исполнения поручения Главы государства продолжает работу по выявлению теневых схем вывоза нефтепродуктов за рубеж, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В этом направлении Агентство проводит тщательные проверки во всех регионах страны для предотвращения спекуляции с топливом. На сегодня установлены факты экспорта ГСМ под видом других нефтепродуктов с использованием подложных товаросопроводительных документов», - сообщили в АФМ.

По информации ведомства, в отдельных случаях недобросовестные предприниматели занимались перепродажей дизельного топлива, выделенного в льготном порядке для уборки урожая.

«Уважаемые граждане и предприниматели! Если вам стали известны случаи незаконной реализации или вывоза ГСМ за пределы страны, либо Вы стали жертвой фактов злоупотребления должностными полномочиями со стороны уполномоченных органов и организаций, призываем сообщить в АФМ или территориальные департаменты в круглосуточном режиме. По каждому такому факту Агентством будет дана соответствующая правовая оценка», - обратились к казахстанцам в АФМ.


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